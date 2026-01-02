北捷明開通信用卡感應 台新先行祭這些優惠

▲台北捷運支付新里程碑，1月3日除乘車碼支付上線，信用卡感應也同步開通，但由台新信用卡先試營運，並祭出最高10次免費搭乘。（圖／台新銀行提供）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運明（3）日將正式開通「信用卡感應支付」與「QR code乘車碼」乘車，首波共有17家業者啟用，以TWQR綁定指定銀行帳戶，或以電子支付乘車碼就能掃碼入閘，並有5家業者同步開放乘車碼搭公車，而信用卡感應則由收單行台新銀行試行6個月，預計7月正式開放所有信用卡感應。台新銀行也祭出新戶於國際Pay綁定感應乘車，新戶享最高10次免費，既有客戶領券則享5次免費，「台新Pay」綁定「乘車碼」，搭配Richart卡切換「Pay著刷」享最高3.8%回饋。

北捷閘門多元支付硬體建置在去年10月完工，經過系統建置與測試，明日起開放QR乘車碼搭乘北捷。同時，信用卡感應乘車由得標廠商台新銀行及國際卡組織分階段驗證，待測試完成後，除台新銀行信用卡外，預計今年7月再全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

開放17家業者QR乘車碼搭乘北捷

明日開放17家業者QR乘車碼搭乘北捷，包括TWQR（台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、中華郵政），還有悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。

5家業者同步開放QR乘車碼搭公車

另外，有5家業者同步開放QR乘車碼搭公車，包括使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付等5家業者旅客，可搭乘台北捷運及公車。另外，LINE Pay Money公司表示，因系統開發、測試尚未完成，暫定今年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期將另行公告。

QR乘車碼使用方式

旅客依需求選擇電子支付App，點選QR乘車碼掃碼進、出閘門，車資由電子支付帳戶扣款，進、出站須使用相同支付帳戶掃碼過閘，若進站前帳戶餘額為負值則無法進站搭乘，若進站後帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。

信用卡感應乘車 台新信用卡試營運6個月

信用卡感應部分，明日先由得標廠商台新銀行及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織，進行為期6個月的上線使用試營運，確保信用卡正式開放後交易安全，保障旅客權益；試營運期間，除可持台新銀行實體信用卡感應進站之外，綁定台新銀行信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付亦可解鎖使用。

至於其他信用卡，北捷表示，預計今年7月全面開放國內、外信用卡，除Visa、Mastercard、JCB等卡組織外，再擴大支援銀聯、大來卡（Diners Club）及發現卡（Discover），同時新增Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

台新銀行資深副總經理黃天麟指出，這不僅是支付方式的增加，更是台新對「智慧城市」願景的具體實踐，從金融專業出發，透過從「收」到「付」的全面整合，為城市建構更具彈性、更易取得的低碳出行選擇，讓金融科技真正走進大眾日常，與城市脈動同步、接軌國際。

身為全台第一大收單行的台新銀行，透過精實的金融技術，讓乘客快速完成進出站，極大化通勤效率。為加速民眾習慣數位支付轉型，台新銀行以免費搭乘活動，邀請民眾來體驗，信用卡新戶於國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）綁定感應乘車，享最高10次免費，既有客戶領券則享5次免費。

台新銀行也同步開通新支付選擇，於台新Richart Life App上「台新Pay」綁定「乘車碼」可掃描搭捷運、台鐵、高鐵等綠色運具，搭配Richart卡切換「Pay著刷」享最高3.8%回饋。

