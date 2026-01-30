北捷春節不打烊！ 全線列車改採「假日班距」服務

台北捷運全年無休，農曆春節假期自2月14日至2月22日共9天，各路線列車均以假日班距服務。動物園站、龍山寺站及淡水站等連假熱門景點，將視車站人潮狀況彈性調整班距。

台 北捷運春節假期服務不間斷。（示意圖／中天新聞）

台北捷運公司表示，文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線等各主線平均班距約2.5至9.5分鐘，深夜時段班距約12分鐘，並視人潮情形彈性調整班距；新北投及小碧潭支線則全天班距約10至20分鐘。

另外，北捷也提醒，春節期間攜帶自行車搭乘捷運，文湖線各車站、淡水站、台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放，其他車站均開放購票進出。大型寵物車搭乘捷運方面，台北捷運指出，同樣於文湖線各車站、台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放，其餘各車站均開放購票進出。

至於遺失物中心春節假期前最後營運日為2月14日，2月20日恢復服務，時間為12時至20時。北捷說，捷運商品館南京復興店、中山店及忠孝復興店於2月16日除夕暫停服務，其餘日期正常開放，營業時間為12時30分至19時30分。

北投會館方面，北捷行旅春節連假皆正常營運。活動中心、訓練教室、逃生體驗營及北投旅客服務中心於2月16日至19日除夕至初三休館，2月20日起恢復正常服務。板橋站及南港展覽館站自助桌球場春節期間正常營運，營運時間為8時至22時，歡迎透過線上預約場地。

