北捷普通座乘客讓了 22歲男仍坐優先席…6旬翁揮拳怒斥「教育失敗」

台北捷運優先席又出現糾紛，一名67歲王姓男子昨（1/27）在板南線上不滿22歲潘姓男子坐著優先席不起身，出言指責，雙方越吵越兇，王男憤而揮拳毆打潘男下巴及手腕，最後鬧上警局；現場網友指出，旁邊有其他人讓座，但王男仍大吵大鬧，令人不解。

目擊者昨在社群平台指出，北捷列車上有長者因優先席上的年輕人沒有禮讓，雙方爆發爭執，但旁邊已有其他人讓座，以結果論來說已經滿足需求，但長者仍堅持要坐優先席，實在沒有必要。

台北市警察局信義分局五分埔派出所指出，昨晚6時許王男從後山埤站上車，坐在普通座上的乘客將座位讓出，但王男見優先席上的潘男沒有讓位，便斥責「教育失敗」等，潘男起身回嗆，王男以徒手攻擊潘男右下巴及右手手腕，警方接獲通報後派員了解。

王男、潘男在永春站下車後，持續在月台邊爭吵，警方到場得知相關案情，將王男依傷害罪帶回偵辦。

