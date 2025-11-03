北捷景美站「列車突停駛」 竟是他誤按「緊急斷電鈕」開罰1萬元

北捷月台的緊急斷電箱。翻攝台北捷運臉書



台北捷運是不少民眾通勤的重要交通工具，如果發生緊急停駛，將會影響不少旅客行程。就在今天（11／3）下午，台北捷運松山新店線景美站一輛綠線往松山方向的列車突然停駛，車上旅客驚慌失措，還以為發生緊急事件。但站方調查確認後，是一名旅客誤按大坪林站月台上的緊急斷電按鈕所致，該旅客也依法開罰1萬元。

北捷表示，今天下午13時18分，一名旅客誤按大坪林站往松山方向月台緊急斷電按鈕，造成景美站往松山方向列車暫停於月台，站長隨即到場檢查，確認軌道並無異常，行控中心隨後復電，捷運系統恢復正常運行。

北捷指出，該名旅客違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，已依法開立裁處書1萬元罰鍰。

