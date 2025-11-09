北捷月台潛規則！照線排卻被罵插隊 網嘆：很多人不知道

北捷月台多設兩條候車線，卻常被誤認只能排一邊。（圖／東森新聞）





北捷月台排隊「潛規則」再掀討論。一名網友分享，許多月台門口其實劃有左右兩道候車線，但多數人只排靠近車門的一側。不少網友直呼第一次知道兩邊都能排，認為觀念不一才是衝突主因。

原PO在Threads上傳捷運板南線月台照片，可見地面兩條白線清楚標示左右動線，右側人龍綿延，左側幾乎空無一人。他發問：「旁邊這條大家會直接站過去嗎？有時候覺得滿好笑的。」並自嘲「到底是我不會排隊，還是大家不會排隊？」貼文一出立刻引來大量網友共鳴與分享。

廣告 廣告

許多網友紛紛留言表示，「會欸，我都直接站到第一個，錯了嗎？」「那邊本來就可以排隊」「你一站過去，後面的人就會跟上」。也有不少人分享被誤會的經驗，有人曾被小學生指責「插隊」，也有人帶著小孩排左邊時，被旁邊乘客不斷責罵。更有網友提到，自己站在離車門稍遠的那條線上，卻被後方乘客怒斥插隊、怎麼解釋都沒用，最後甚至請來捷運保全處理，保全到場後確認：「那邊可以排。」

對此，也有網友提出不同看法，認為月台的兩條線其實是「雙線分流」設計，右側人多時才會往左側延伸。但實際上多數時候兩邊的人會一起上車，沒有明確先後，才會讓部分乘客誤會對方在搶位或插隊。也有網友建議，若兩側皆可排隊，捷運公司可加強現場標示或廣播提醒，以避免爭議；同時呼籲乘客在車門開啟時應先禮讓下車旅客，再依序上車，才能讓通勤動線更順暢。

更多東森新聞報導

北捷翁要求身障者讓優先席 遭控拍照想網路公審

幸運兒是你嗎？北捷145億人次誕生「免費搭1年」

即／北捷板南線列車異常 復興站人流管制

