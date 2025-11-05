北捷月台門上「神祕數字」超實用！ 官方：乘客掉東西就用得上

月台門上有「月台門編號」，讓內部人員可以更快找到對應位置。（圖／翻攝自臉書／臺北市捷運局）

平常搭捷運等車時，不少人會選擇低頭滑手機，因而未注意到月台門上的「神秘數字」。台北市捷運局就指出，這一串小小的數字，其實是捷運系統裡的重要定位依據，除了可以讓維修人員快速找到對應位置外，若乘客的手機不慎掉到月台下，也能藉此進行通報，方便站務人員更快速到場幫忙。

台北市捷運局日前在臉書分享「捷運小知識」，提到平常在等車時，月台門上其實有串「神秘數字」，看起來像編號，卻又像是某種密碼，「其實，這正是捷運系統裡的重要定位依據，稱為『月台門編號』。」

至於「月台門編號」的功能是什麼？台北市捷運局說明，當月台門需要維修時，維修人員就能依照這個「門號」快速找到對應位置，例如「松山新店線 ○○○站 第331號月台門」，即可明確辨識所在位置，方便檢修與記錄。另外，在列車停靠定位、系統巡檢、行車紀錄回報時，這些數字也扮演著關鍵角色。

台北市捷運局指出，「月台門編號」除了能方便內部檢修，一般乘客也可以好好運用，像是「站務人員您好，○○○站的第331號月台門開關異常」、「我手機掉在第○○○號門旁邊」等等，只要透過精準定位，站務人員就能快速到場協助。

台北市捷運局也說到，「下次搭捷運時，不妨抬頭看看這串『門號』，原來它就在你身邊，默默守護行車安全！」

貼文曝光後，網友們紛紛在底下留言，「如果跟朋友約那個門見面，也可以這樣嗎？」、「還有一個功能是讓保全進行視障引導的時候，可以告知值班站長會將視障朋友從哪個門帶上捷運，或在哪個門接應」。

