北捷東環段內湖區段開工 北市捷運局：未來內科到士林站11分、至象山站14分

（圖／台北市府秘書處媒體事務組）





台北捷運環狀線東環段工程今（4）日邁向新的里程碑！台北市府捷運局表示，銜接台北市中山區、內湖區的東環段CF710區段標工程，今（4）日台北市中山區樂群小客車平面停車場舉行開工動土典禮，由蔣萬安市長主持，中央及地方各界貴賓共同祈福。蔣萬安表示，東環段完工後內湖科學園區往北到士林站只要11分鐘，往南至信義區象山站只要14分鐘，相信可解決內湖科學園區上下班交通壅塞情形，更將為內湖區帶來更多的便利與幸福。

主辦本段工程的台北市捷運局一工處說明，CF710區段標114年10月由皇昌營造公司及日商奧村組聯合承攬以279億餘元得標。本標全長約2.91公里，包括一處尾軌明挖覆蓋結構、三座地下車站（Y30站、Y31站及Y32站）、四段潛盾隧道，以及本區段標範圍內之水電及環控工程。

一工處進一步說明，本區段標工程範圍路線自Y29 站尾軌之儲車軌約110公尺明挖覆蓋結構，往南以潛盾隧道方式沿敬業三路下方佈設，轉經樂群二路，於萬豪酒店及濱江國中附近敬業四路設置Y30站，再以潛盾隧道方式沿堤頂大道穿越洲子一號公園轉基湖路再轉至瑞光路，至洲子二號公園設置Y31站，再沿瑞光路直行至大港墘公園設置Y32站，後續沿瑞光路轉至瑞光公園Y33站（不含）北側連續壁外緣為止。

蔣萬安市長致詞時表示，台北捷運建設勢如破竹，包括信義線東延段、萬大線、北環段、南環段、東環段以及民汐線，正在城市各地如火如荼推進中。每一個區段的開通，都將為台北的居民、為來自各地的遊客提供更便捷的交通選擇，縮短了通行距離，進而減輕交通擁擠及降低碳足跡，並改善城市空氣品質，為推動低碳城市作出貢獻。

蔣萬安同時提到，CF710區段標的施工將於內湖區瑞光路進行，附近是內湖科學園區。由於所經瑞光路是內湖區的主要幹道，施工過程中將面臨交通疏導挑戰，會要求捷運局將全力協調並在施工前辦理施工說明會，讓大家充分了解施工計畫及交通調整措施，同時，也特別提醒前線人員，務必用最高標準維護公共安全，確保工程順利完成。

蔣萬安同時也宣布，接續CF710區段標位於內湖舊宗路的CF720區段標也於今年1月30日決標了，最快4月份動工，未來將負擔起串接東機廠與北端各車站重要使命，不僅能有效緩解內科長期交通壓力，更是達成全環願景的關鍵里程碑。

（圖／台北市府捷運工程局）

捷運局進一步表示，台北都會區捷運路網在台北市中心區以格狀路網連接重要幹道，再往外沿重要廊帶以幅射狀路線向外擴展。環狀線規劃構想乃在以環形路線串連台北都會區輻射捷運路線，達到便捷運輸之目的。環狀線第一階段(大坪林站-新北產業園區站)已通車，環狀線第二階段包括興建中的南環段、北環段及東環段，將建構「一車到底」的環形路網。捷運局說，便捷的捷運路網可大幅提升民眾搭乘意願，降低私人運具使用率，不僅可解決內湖地區交通問題，更有助於節能減碳。

捷運局特別指出，本工程主要路線位於台北市內湖科學園區主要道路瑞光路上，尖峰時間交通量極大，交通維持之圍籬縮減影響施工空間，工率事必受影響，施工時間受限不易趕工，將研擬於內科核心區狹窄道路採深開挖施工方式因應。

