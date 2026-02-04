北捷東環段開工 內科—象山14分鐘

台北市長蔣萬安（左）4日出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮，受到現場民眾及小朋友歡迎。（陳俊吉攝）

台北捷運東環段串接內湖科技園區、南軟園區及信義區，東環段CF710標4日動土，預計民國123年完工。台北市長蔣萬安表示，屆時內科到士林、象山分別僅需11和14分鐘，可改善內科交通壅塞問題。不過，捷運工程將影響瑞光路、港墘路等內科主要幹道交通服務水準，市府研議把「配對單行」納入交通維持計畫因應，盼將衝擊降至最低。

台北市捷運局一工處長程道信昨簡報指出，CF710區段標全長約2.91公里，包括1處尾軌明挖覆蓋結構、4段潛盾隧道、3座地下車站Y30、Y31及Y32站；工程範圍路線自Y29站後尾軌往南沿敬業三路，轉經樂群二路於萬豪酒店及濱江國中附近敬業四路設置Y30站，鄰近台北時代廣場大樓。

他表示，接著再沿堤頂大道穿越洲子1號公園轉基湖路往瑞光路，至洲子2號公園設置Y31站，鄰近仁寶電腦，再沿瑞光路直行至大港墘公園設置Y32站，鄰近內湖運動中心、內湖高工，後續沿瑞光路轉至瑞光公園Y33站（不含）北側連續壁外緣止。

東環段施工工程位於內科主要道路瑞光路、港墘路及洲子街，目前尖峰時間交通量極大，台北市議員游淑慧說，市府配套要到位是必須條件；台北市議員李建昌建議，市府應成立跨局處小組，提出不同階段、地點的因地制宜交維計畫。

程道信指出，CF710區段標有2站位在公園內，交維不用圍設於道路上，可減少交通影響，另也會削減人行道作為車道，有請廠商先行調查交通流量，考慮施做「配對單行」，意即將洲子街跟瑞光路分別從雙向道改為單向道，藉以增加車道數，預計今年下半年、明年初，工程才會對內科核心交通造成影響。

北市交通局長謝銘鴻強調，交維計畫已在審議中，「配對單行」會納入考量並辦地方說明會討論。