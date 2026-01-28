北捷東環段 2／4 開工！內科 Y32 站變身森林驛站 下凹廣場超吸睛

北捷東環段CF710區段標工程，Y30站，Y31站，Y32站將於2月4日開工，其中位於內科核心大港墘公園內的Y32站，將以「森林驛站」為設計主軸。（北市捷運局提供／張珈瑄台北傳真）

為緩解台北交通壅塞問題，各大捷運線持續建置、動工，其中串接內科、南軟園區及信義計畫區的東環段工程陸續開標。 北市捷運局28日公布，連結內科東環段CF710區段標工程，Y30站，Y31站，Y32站於去年10月29日決標，並將於2月4日開工；其中位於內科核心大港墘公園內的Y32站，將以「森林驛站」為設計主軸，結合下凹式廣場、玻璃帷幕與流線型屋頂，打造兼具交通、休憩與公共活動功能的城市綠洲。

東環段全長約13.25公里，北起劍南路、Y29站後尾軌，Y30到Y35站中有5站在內湖科技園區，Y36站與台鐵松山站、捷運松山站交會，Y37站和板南線永春站交會，Y38與信義線象山站交會，Y39站位處松仁路、吳興街交叉路口，鄰近吳興國小和吳興公園，站點銜接環狀線南環段動物園站；東環段完工後，環狀線將成為全長約49.3公里的完整環型路網。

車站前方特別規畫「下凹式廣場」，以低於地坪的開放空間形式，引導自然光與綠意深入站體內部。（北市捷運局提供／張珈瑄台北傳真）

下凹式廣場提供舒適的停留與休息空間，讓居民與上班族在繁忙生活中，也能享有一處放鬆身心的城市綠洲。（北市捷運局提供／張珈瑄台北傳真）

捷運出入口以流線型曲線屋頂造型呈現，不僅具備遮陽避雨功能，更與公園地景自然銜接。（北市捷運局提供／張珈瑄台北傳真）

東環段全長約13.25公里，北起劍南路、Y29站後尾軌，Y30到Y35站中有5站在內湖科技園區。（北市捷運局提供／張珈瑄台北傳真）

CF710區段標工程範圍路線，北起環狀線北環段Y29站尾軌儲車軌區，經敬業三路、沿樂群二路於濱江國中旁設置Y30站，轉進瑞光路於洲子二號公園旁設置Y31站，直行至大港墘公園旁設置Y32站，後續沿瑞光路轉至瑞光公園內Y33站（不含）北側外緣為止；區段標全長約2.91公里，包括3座地下車站Y30站，Y31站，Y32站、4段潛盾隧道。

東環段共6個區段標，目前尚有CF720、CF740、CF750共3個區段標招標中，預估2032年9月完工，將串聯內湖科技園區、信義計畫區及南港軟體園區等3大產業重鎮，形成具備交通功能、產業聯結與居住便利的現代化都會軸帶，將透過捷運路網建設進一步帶動區域均衡發展。

捷運局表示，位於內湖科技園區核心的大港墘公園內的Y32站，將以「科技人森林驛站」為設計主軸，結合下凹式廣場、玻璃帷幕與流線型屋頂，打造兼具交通、休憩與公共活動功能的城市綠洲，以創新建築理念與友善公共空間結合，將為內湖科技園區帶來全新的生活體驗與發展契機。

捷運局指出，Y32站出入口設置於瑞光路旁的大港墘公園內，設計上以「捷運融入公園」為核心精神，保留既有綠地風貌，讓車站成為公園景觀的一部分，而非突兀的交通設施，並透過景觀延續與空間整合，打造兼具交通機能與休憩功能的友善場域。

捷運局說明，車站前方特別規畫「下凹式廣場」，以低於地坪的開放空間形式，引導自然光與綠意深入站體內部，有效改善地下空間常見的封閉與陰暗感，寬敞的下凹式廣場除作為進出車站的重要節點，也可提供民眾休憩或舉辦市集、音樂會、親子活動等多元活動，成為大港墘公園中具指標性的公共亮點空間。

捷運局強調，捷運出入口以流線型曲線屋頂造型呈現，不僅具備遮陽避雨功能，更與公園地景自然銜接，強化整體景觀特色，使車站出入口宛如公園中的一座設計裝置，保留原有公園的林蔭花徑與城市客廳氛圍，提升公共空間的整體質感與識別度。

捷運局長鄭德發說，在設計重點上，Y32站充分回應內湖科技園區高密度工作族群與周邊社區居民多元需求，車站大廳則大量採用玻璃帷幕設計，將公園景觀與自然採光引入室內，營造明亮、通透且貼近自然的乘車環境，宛如大安森林公園站般充滿綠意，形成「森林驛站」的沉浸式休憩環境。

