北捷東環段CF710標開工 北市：剩2標最快年底決標

（中央社記者陳昱婷台北4日電）位於內湖科技園區內的台北捷運東環段CF710區段標今天開工。捷運局表示，東環段剩餘2個標案最快今年底決標；台北市長蔣萬安說，完工後將能徹底解決內湖交通壅塞問題。

台北市捷運工程局今天舉辦環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮，蔣萬安致詞表示，此區段銜接中山區及內湖區，沿著敬業三路、樂群二路至瑞光路，興建3座地下車站及4段潛盾隧道，是非常關鍵的路段。

蔣萬安說，施作過程確實會帶給市民衝擊的黑暗期，他已再三叮嚀、要求相關局處務必做好配套，將交通影響降到最低，並持續聆聽、採納民眾建議。

他表示，過去3年市府用行動展現決心及執行力，環狀線南、北環段已經全面動工，東環段6個區段標也已決標4個，完工後內湖科學園區到士林只要11分鐘、到象山只要14分鐘，將能徹底解決內湖交通壅塞問題。

捷運局第一區工程處長程道信說明，東環段6個標案中，CF763、CF760分別在民國113年及114年開工，CF710則在今天動土，CF720上週決標、最快4月開工，CF740及CF750則剛首次招標，希望今年底決標。

程道信表示，CF710標預計今年下半年至明年初開始施作連續壁，對交通的影響屆時就會顯現，將盡量利用人行道或公園綠地來維持車道數及寬度，同時研議將工程範圍內的洲子街、瑞光路改為比照信義路、仁愛路的配對單行道，避免原本就繁忙的車道更壅塞。（編輯：李錫璋）1150204