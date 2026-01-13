北捷東門站又有事！目擊者：女咆哮喊肚子餓「車廂點火」片曝 警急壓制

社會中心／施郁韻報導

女子在車廂內咆哮還試圖點火。（圖／翻攝Threads／＠abyhinata）

台北捷運信義淡水線13日傍晚，東門站有一名女子在車廂內咆哮，情緒失控，反覆喊著「肚子餓」等內容，並干擾其他乘客，引發車廂騷動，捷運警察獲報後，立即趕到現場處理，強制上前架住女子。

一名網友13日晚間在Threads發文，提到家人下班時搭捷運紅線，到大安森林公園站往東門站，一名女子情緒失控遭壓制捷運還一度停駛，並提醒「大家出門在外要注意安全」。女子還拿起打火機點燃手中物品，並敲打玻璃。

其他乘客在留言中回覆表示，自己也是目擊者之一，該段影片只是其中一段經過，從她跟同伴在台北101那站上車後，搭乘期間狀況不斷，嚇到很多搭車的人，還有乘客在門外察覺有異，不敢上車。

有乘客向站務人員通報，透過對講設備請求協助。警方與站務人員立即到場後，安撫該名女子情緒，並在確保其他旅客安全的情況下，將她帶離車廂，並陪同她搭乘列車至劍潭站，最終她自行離去，事件並未造成任何民眾受傷。

捷運警察隊提醒，民眾搭乘捷運時，若有任何緊急狀況，可使用月台紅色緊急通話鈕與行控中心聯繫，或直接通知站務人員與保全，必要時撥打110報警。

