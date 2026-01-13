北捷東門站女乘客車廂內咆哮 捷警協助安撫處理

（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北捷運東門站今天傍晚有名女乘客情緒激動在車廂內咆哮，站務人員及捷警獲報後到場協助，現場無人受傷，待女乘客情緒穩定後，捷警陪同搭車至劍潭站後離去。

台北市警察局捷運警察隊下午5時50分獲報，稱有乘客於東門站列車上咆哮，立即派員趕赴現場處理。

經調查了解，有名女乘客疑因精神狀況不穩，而在車廂內咆哮，並未造成任何人受傷。

隨後站務人員和捷警在旁協助，待女乘客情緒穩定後，由捷警陪同搭車至劍潭站後離去。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時若發現任何不法，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員及保全，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後會立即趕赴到場，以維捷運乘車安全。（編輯：李錫璋）1150113