北捷東門站女失控咆哮 稱「肚子餓」拿打火機烤蘑菇

捷運內又發生乘客失控事件！就在昨（13日）傍晚下班尖峰時段，一名女子突然在車廂內不斷大聲咆哮、敲打車窗，甚至拿出打火機說要烤蘑菇來吃，引起車廂內民眾一陣恐慌，有乘客就還原了當下驚悚狀況。

捷運車廂內，長髮女子不斷尖叫咆哮，音量開最高。失控女子：「笑X啊，道歉，剛笑我的人道歉，道歉就好了，跟我道歉。」

被保全壓制，卻還是壓不住激動情緒，把捷運上乘客全嚇壞，事發就在13日下午5點多，北捷淡水信義線上，正值下班尖峰時段。目擊乘客表示，女子從101站上車後，就因為讓座問題和其他乘客大吵大鬧。目擊乘客K小姐：「她突然很大聲罵說，我死給你看，我死給你看，然後她說我要去跳車，然後後來她就跑去她旁邊那個車門，去用手一直敲敲敲，敲很大聲。」

甚至拿出打火機，說要烤蘑菇來吃。目擊乘客K小姐：「我就覺得好恐怖喔，我是本來還不知道她有燒東西，是那個女保全上來之後，她就說小姐這邊不能吃東西，可是她就說因為她肚子餓，所以她要烤來吃。」

所有乘客不敢掉以輕心，沒想到女子還動手動腳，導致捷運一度停駛。目擊乘客K小姐：「她就突然衝到我們前面來，很可怕，就是我們不知道她到底要幹嘛，她就突然抓著一個男生說，你為什麼要笑我，是你在笑我對不對。」

捷運警察獲報，立刻趕到東門站了解情形。後續，女子情緒穩定後，由捷運警察陪同，搭到劍潭站後離開。所幸失控行徑沒有傷到其他人，不過卻讓同車乘客感覺經歷了場捷運驚魂。

