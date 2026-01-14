北捷東門站女子突咆哮乘客驚 捷警趕赴處理無人傷

台北市 / 綜合報導

昨(13)日傍晚5點50分，有乘客在東門站的捷運列車上咆哮，警察立刻趕到現場。

根據警方了解，一名女子疑似情緒不穩，突然大聲咆哮，現場無人受傷，站務人員及捷運警察到場協助，等女子情緒穩定後，由捷運警察陪同搭到劍潭站離去。捷運警察隊表示，搭捷運如果發現不法，立即按下月台紅色緊急通話鈕，或通知站務人員及保全，或撥打110報案，警察會趕到，維護安全。

