北捷東門站爆衝突 女失控咆哮放話拿利器傷人

台北市 / 綜合報導

台北捷運信義淡水線昨(13)日下午5點多，傳出有一名女子在車廂內咆哮，情緒失控，反覆喊著「肚子餓」等內容，還放話要拿利器傷人引發車廂騷動，捷運警察獲報後，立即趕到現場控制她的行動，經過持續安撫，女子情緒漸漸恢復平穩，所幸這起衝突沒有造成人員受傷，女子後來在警方的陪同下，順利搭到劍潭站並自行離去。

女子臉部脹紅嘴巴張得好大，尖叫聲傳遍整節車廂，保全人員到場用雙手將她環環抱住，成功控制女子的行動後，再將她移動到空位，不過女子的情緒絲毫沒有平復。

當事女子說：「笑什麼啊，道歉，剛剛笑我的人道歉，道歉就好了。」喊叫聲沒有停過，車上乘客見狀全被嚇傻，趕緊移動位置。目擊民眾說：「很害怕，從上車就很脫序，有人去通報。」

警方獲報到場持續不斷的，安撫女子情緒，才終於讓衝突趨緩，事發在台北捷運淡水信義線上，昨日下午5點50分，女子在台北101站上車，想要回到位在劍潭站的住處，但過程中不斷咆哮，大喊肚子很餓不喜歡被嘲笑等等，還出言恐嚇要拿利器傷人，讓民眾嚇得趕緊按鈴通報。

捷運警察隊第二分隊分隊長賴欣敬說：「經了解之後，係一名女子疑似精神狀況不穩，有咆哮之行為，現場無人受傷。」送她出站，經過員警不停的安撫，女子情緒恢復平穩，但為了確保安全，警方後續仍然一路陪同搭乘，到站後再目送她自行離去，讓衝突順利落幕。

