11月起板南線、淡水信義線調整班距！預估增運能2000人
【記者張綵茜／台北報導】年末將至，雙北大型活動陸續登場，為改善板南線尖峰候車狀況，台北捷運公司今（30日）宣布，11月10日起平日上午尖峰時段提早自7時30分開始，假日也同步加密班距，另今年上線的空間優化列車合計增加運能約2000人。
北捷公司說明，板南線為台北捷運系統運量最高的路線，目前平日8時至8時30分尖峰時段，已達系統最密班距。不過，為分散及疏運尖峰人潮，11月10日起，板南線平日上午尖峰，亞東醫院站往南港展覽館方向，2分鐘的最密班距啟動時間規劃，由原8時提前至7時30分開始。
北捷公司表示，經整體調度後，將增加一部列車運能約1500人，加上已上線載客的6部空間優化列車，增加運能約500人，合計增加運能約2000人。
此外，配合陸續登場的大型活動，如大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等，北捷公司指出，板南線假日重疊區間的最密班距，由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘，至於淡水信義線，則於11月8日起調整星期六重疊區間最密班距，由原本的5分鐘縮短為4分鐘。
捷運板南線尖峰擠爆 侯友宜：將增1班次列車 (圖)
新北市長侯友宜（立者右）29日列席新北市議會備詢，針對通勤族及學生擠爆捷運板南線的問題表示，已與北捷反映，11月1日起將在上午尖峰時刻增開1班次列車。中央社 ・ 1 天前
11月起捷運板南線加密班次 以因應年底大型活動
【記者卓羽榛臺北報導】為改善板南線尖峰候車狀況，臺北捷運自11月起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距。此外，因應年底多項大型活動，板南線及淡水信義線亦陸續調整假日班距，加強疏運人潮，提供更便利的...自立晚報 ・ 10 小時前
北捷板南線11/10起提早實施最密班距 估增運1500人
（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北捷運板南線上午尖峰乘客眾多，為加強疏運人潮，北捷今天宣布，平日2分鐘的最密班距，11月10日起，實施時間將提早至上午7時30分，等同增加一部列車約1500人的運能。中央社 ・ 1 天前
捷運板南線紓解人潮 11/1起早上尖峰增開1班車
新北市議員山田摩衣今天在議會總質詢時，為搭乘捷運板南線的通勤族塞在新北市板橋、新埔站抱屈。關於解決方案，新北市長侯友宜透露，11月1日起，早上7點到8點增開1班列車，紓解搭車人潮；因應未來三鶯線通車成長的運量，台北捷運公司2027年會加入新購的1班列車給板南線載運。自由時報 ・ 1 天前
再多塞1500人沒問題！板南線尖峰班距提前 實施時間曝
台北捷運為改善板南線尖峰時段的候車狀況，並因應年底多項大型活動的人潮疏運需求，自11月起進一步調整班距安排。板南線平日上午尖峰最密班距啟動時段，將由原本的早上8時提前至7時30分，提供更高效的運輸服務。此外，板南線及淡水信義線假日班距也同步加密，便利民眾出遊及參與活動。中天新聞網 ・ 22 小時前
北捷板南線11/10起提早實施最密班距 (圖)
台北捷運公司表示，為加強疏運板南線人潮，平日2分鐘的最密班距，11月10日起將從上午8時提早至7時30分實施，經整體調度後，屆時平日上午尖峰將可增加一部列車約1500人的運能。中央社 ・ 1 天前
《交通》通勤族大利多！板南線11月起先增班 長期增購新列車因應運量
【時報-台北電】新北市長侯友宜今（29）日在新北市議會接受新北市議員山田摩衣質詢時，指出因應三鶯線通車後帶來的人潮量，台北捷運2027年將再增加一班全新列車投入板南線，以紓緩人潮。 山田摩衣指出，搭乘板南線上班通勤的民眾，每天都會遇到尖峰時間擠爆的狀況，變成板橋人通勤上班的痛苦日常，詢問侯友宜新北捷運局、捷運公司和台北捷運公司有無達成解決方案，舒緩板南線每天要搭公車、搭捷運的壅塞狀況。 山田摩衣也指出，三鶯線預計明年通車，不少民眾也擔心三鶯線通車後，尖峰時間是否增加板南線載客量，造成板南線負擔更重。 侯友宜回應，針對板南線壅塞部分，新北捷運局已與北捷公司討論，今年11月1日起將在尖峰時間增加一次列車班次，另外針對三鶯線通車部分，新北捷運局有評估三鶯線通車後是否更多量能增加板南線負擔，北捷預計2027年會再加一個新的列車投入板南線，以因應三鶯線通車成長的運量。(新聞來源：中時即時 柯毓庭)時報資訊 ・ 1 天前