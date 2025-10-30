11月起板南線、淡水信義線調整班距！預估增運能2000人

【記者張綵茜／台北報導】年末將至，雙北大型活動陸續登場，為改善板南線尖峰候車狀況，台北捷運公司今（30日）宣布，11月10日起平日上午尖峰時段提早自7時30分開始，假日也同步加密班距，另今年上線的空間優化列車合計增加運能約2000人。

北捷公司說明，板南線為台北捷運系統運量最高的路線，目前平日8時至8時30分尖峰時段，已達系統最密班距。不過，為分散及疏運尖峰人潮，11月10日起，板南線平日上午尖峰，亞東醫院站往南港展覽館方向，2分鐘的最密班距啟動時間規劃，由原8時提前至7時30分開始。

北捷公司表示，經整體調度後，將增加一部列車運能約1500人，加上已上線載客的6部空間優化列車，增加運能約500人，合計增加運能約2000人。

此外，配合陸續登場的大型活動，如大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等，北捷公司指出，板南線假日重疊區間的最密班距，由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘，至於淡水信義線，則於11月8日起調整星期六重疊區間最密班距，由原本的5分鐘縮短為4分鐘。

