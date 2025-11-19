北捷板南線大站天花板通風口長期積灰發霉 王欣儀批 清潔頻率下修 稽核制度形同失靈

MEITU 20251119 123118686

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月17日在交通部門質詢時指出，台北捷運公司在站體維運品質上存在明顯疏漏。她表示，忠孝復興、忠孝新生等板南線高人流的轉乘大站，其天花板和通風口長期積灰、板材泛黑甚至疑似發霉，恐影響民眾健康安全，與北捷今年 9 月獲頒的「2025 台灣永續行動獎」形成強烈對比，質疑北捷是實至名歸還是名過其實？是否忘了最基本的環境維護品質！

王欣儀在質詢中揭露了近幾個月陳情民眾提供及實地勘查忠孝復興站與忠孝新生站所拍攝的照片，髒污狀況怵目驚心，皆拍到通風口大面積泛黑、灰塵堆積結塊，天花板明顯污漬，燈具金屬框也覆蓋明顯灰塵，與北捷宣稱的定期清潔標準明顯不符。

廣告 廣告

依北捷資料，天花板與通風口是委外清潔，依合約原訂每月清潔一次，今年 4 月起更下修為每兩個月一次，且維護標準是「擦拭後表面潔淨無灰塵」但現場狀況顯示清潔並未落實。

更令她關切的是，北捷公司承認此類清潔作業「未涉及行車管制」，因此沒有清潔工單，也沒有清潔前、後照片可對比，驗收僅以表單為依據。

王欣儀質疑，在缺乏任何佐證資料的情況下，北捷究竟如何確認廠商確實履約？驗收機制是否早已流於形式？而在無法證明施作的前提下仍照付費用，這些支出究竟流向何處，是否存在外界擔憂的弊案問題？

她進一步指出，部分區域屬於需搭鷹架的「年清潔」項目，北捷表示「一年清一次」即可，但上次清潔驗收是去年10月，今年要到11月 25、26 日才進行，期間已超過一年未清；針對忠孝復興、忠孝新生，一年分別有 3,500 萬、2,700 萬人次進出的轉乘大站，理應要掌握髒污累積速度並提前安排維護，卻放任污垢越積越厚，顯示北捷公司對清潔週期與品質掌控明顯不足。

王欣儀強調，天花板與通風口的髒污不僅影響觀感，也涉及多重風險，包括空調效能下降、能耗增加，灰塵堆積恐在電線短路時助燃，以及黴菌與粉塵可能影響乘客健康！

北捷總經理黃清信回應，相關區域的確需要改善，日常每月的清潔作業並無圖利問題，但在需搭架的年度清潔部分確實仍有落差，他表示部分位置清潔後仍顯髒污，與材質問題、金屬易生鏽有關，將檢討並研議材質改善。

王欣儀對此不滿指出，民眾已多次檢舉，實際勘查照片也清楚呈現天花板、通風口「烏漆麻黑」的狀況，北捷卻僅以「中間沒圖利」帶過，根本未把問題當回事！

她要求北捷必須全面盤點各站天花板與通風口的清潔狀況，並優先改善高人流大站；同時提出具體改善計畫與時程。

此外，也應檢討並強化外包廠商履約稽核制度，提高現場查驗比例，並強制要求清潔前後拍照存證，以確保清潔作業確實落實、不再流於形式。