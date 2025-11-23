北捷板南線女乘客「被踩腳爆氣」掏水果刀揮舞 嚇壞眾人遭壓制送辦
台北捷運板南線22日深夜11時許車廂內傳出乘客糾紛，一名白髮女子疑似因不滿遭旁邊男子踩到腳，爭吵過程中竟從包包內掏出水果刀揮舞，嚇得車廂乘客紛紛往後退避。列車停靠西門站時，捷運警察與保全立即上車將她壓制，警方隨後依恐嚇罪將該女送辦，捷運公司也將依大眾捷運法裁處。
22日深夜，捷運板南線某節車廂內，白髮女子疑因遭一名男子踩到腳，雙方發生口角。女子情緒激動，突然從隨身包包中拿出水果刀朝男子揮舞。原本只在旁觀察的乘客見狀，全都如潮水般迅速往後退開。
列車停靠西門站時，巡邏中的捷運警察與保全立即衝進車廂，將白髮女子壓制制服並帶離現場。女子經警詢後被依恐嚇罪送辦，捷運公司將依大眾捷運法第50條之1規定裁處。
捷運警察隊提醒，搭乘捷運切勿攜帶刀械等危險物品，若乘客在月台或車廂內發現可疑或不法情事，可按下月台電梯旁或車廂內的紅色緊急通話鈕，請站務或司機員協助通報，或直接撥打110報案，警方會立即到場處置，確保乘車安全。
