北捷板南線推「空間優化列車」！42列車拆椅柱 明年底可多載3000人

板南線尖峰時段雖維持約每2分鐘一班，但車廂長期壅擠問題嚴重。北捷自8月起陸續上線7部「空間優化列車」，透過移除部分座位與中央立柱，盼增加站立空間並提升運能。不少通勤族支持改裝，認為可減少卡在立柱附近的塞車點，縮短候車時間，也提高車廂內移動與安全性。

北捷板南線推「空間優化列車」。（資料照／北捷提供）

改裝內容包含移除約15%座位，每車由原本352席減為298席，優先座維持不變；第2至第5節車廂拆除中央立柱，並在車門上方新增橫向扶桿，車側與座椅加裝扶手，吊環也下調6公分並以黃色標示，每列車可多搭載約72人，現有7列投入後，已累計增加約504人運能。

廣告 廣告

不過也有乘客反映，拆柱讓身材嬌小者與孩童更難抓扶，車廂晃動時更容易失去平衡，且座位減少恐引發更多爭搶。北捷回應，板南線為全系統最繁忙路線，尖峰時段單向運量超過十萬人次，預計明年底完成42列車全面改裝後，可提升約3000人運能，並保留第1與第6節車廂的立柱，提供有需求旅客使用。

延伸閱讀

2025耕元盃棒球賽開打！44隊菁英齊聚 台東8球場熱戰

MLB/徐若熙成道奇目標！美媒爆：可能改當救援投手

周天成30分鐘速勝！宰地主新秀 直落二晉澳洲賽8強