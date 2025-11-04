北捷板南線隨機傷人案！突然持美工刀攻擊高中生 女子遭判刑4年6月
記者林盈君／新北報導
去年11月間，北捷板南線發生持刀傷人事件，王姓女子搭乘捷運返家，卻突然持美工刀攻擊高中男學生，其他乘客見狀紛紛跳出來幫忙，王女最後被警方壓制逮捕。案經新北地院審理，考量王女患有思覺失調症，應減輕刑責，因此依殺人未遂罪判有期徒刑4年6月，刑期執行完畢後須接受2年監護。
據了解，去年11月8日晚間10時許，王女於搭乘北捷板南線時，在車廂內持美工刀攻擊高中男學生，造成對方頸部及臉部撕裂傷，所幸當時高中生奮力抵抗，其他乘客也跳出來幫忙，才未釀成更重大傷亡。檢方偵結，於同年12月依法起訴王女。
案經新北地院審理，法官認為，王女子刀攻擊釀車廂內多名乘客受傷，引發社會恐慌。王女主張，當時以為被人跟蹤，才會持刀攻擊，而法官根據其就醫紀錄，確認王女罹患思覺失調症，案發當下選擇能力與忍耐力顯著降低。
法官審酌，王女雖坦承犯行，但卻未與被害學生達成和解，因此依對少年犯下殺人未遂行為，依兒童及少年福利與權益保障法加重刑責，並依精神障礙減刑規定，最終判刑4年6月，並須在刑期結束後進行2年監護。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
