北捷板南線「空間優化列車」上線 估運能增加逾500人

台北捷運參考韓國、日本及新加坡等國外地鐵營運經驗，移除板南線列車車廂部分座椅以優化車廂內部空間，即日起板南線第7部「空間優化列車」上線服務以提升載客運能，加速疏運尖峰人潮。

空間優化列車， 增設嬰兒車停放空間 。（圖／ 台北捷運 提供）

台北捷運說明，改裝前共有352個座位，優化調整54個座位，約占列車座位數的15%，保留近300個座位，優先席維持不變。第3節第4個車門至第4節車廂第1個車門親子友善區，增設嬰兒車停放空間，並以捷米推著嬰兒車之粉紅色貼紙輔助旅客識別，方便有需求的旅客多加利用。

以捷米推著嬰兒車之粉紅色貼紙輔助旅客識別 。（圖／ 台北捷運 提供）

此外，配合第2節至第5節車廂移除中央立柱，每節車廂車門處上方新增6個橫向扶桿，車側及座椅亦增設扶手，進出動線更加順暢。每節車廂鄰近車門處的144個手拉環，調降約6公分，搭配鮮明的黃色吊帶，可方便不同身高的旅客使用。

台北捷運表示，板南線為全系統運量最高的路線，為分散及疏運尖峰人潮，板南線平日上午尖峰，亞東醫院站往南港展覽館方向，2分鐘的最密班距啟動時間規劃，由原8時提前至7時30分開始。經整體調整調度後，該時段可增加一部列車運能約1500人；加上7部空間優化列車於平日上午尖峰時段(8時至8時30分)，通過亞東醫院至龍山寺站區段，運能可再增加超過500人，合計增加約2000人運能。



台北捷運公司強調將持續推動列車空間優化，預計板南線全車隊完成改裝投入早尖峰疏運行列，將可提升近3000人運能。至於其它路線也會持續評估推動，兼顧運能提升與乘車舒適度。

