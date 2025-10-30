北捷板南線11月平日早尖峰最密班距時段再提前 板南、淡水信義線假日班距加密

▲ 圖 / 台北捷運公司

為改善板南線尖峰候車狀況，台北捷運公司指出，自11月起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距。此外，因應年底多項大型活動，板南線及淡水信義線亦陸續調整假日班距，加強疏運人潮，提供更便利的服務。

台北捷運公司表示，捷運板南線為台北捷運系統運量最高的路線，目前平日8時至8時30分尖峰時段，已達系統最密班距；惟為分散及疏運尖峰人潮，11月10日起，板南線平日上午尖峰，亞東醫院站往南港展覽館方向，2分鐘的最密班距啟動時間規劃，由原8時提前至7時30分開始。經整體調度後，將增加一部列車運能約1,500人，加上已上線載客的6部空間優化列車，增加運能約500人，合計增加運能約2,000人。

台北捷運公司提到，此外，配合陸續登場的大型活動，如：大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等，板南線假日重疊區間的最密班距，由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘；至於淡水信義線，11月8日起調整星期六重疊區間最密班距，由原本的5分鐘縮短為4分鐘，透過縮短班距、適時加發列車等措施，加強服務旅客。

