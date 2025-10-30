北捷板南線11/10起提早實施最密班距 估增運1500人

（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北捷運板南線上午尖峰乘客眾多，為加強疏運人潮，北捷今天宣布，平日2分鐘的最密班距，11月10日起，實施時間將提早至上午7時30分，等同增加一部列車約1500人的運能。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，板南線為全系統運量最高的路線，目前在平日上午8時至8時30分的尖峰時段，亞東醫院站往南港展覽館方向班距已達最密2分鐘，為進一步改善尖峰候車狀況，11月10日起將最密班距實施時間提早至上午7時30分。

北捷說明，經整體調度後，屆時平日上午尖峰將可增加一部列車約1500人的運能，加上已上線載客的6部空間優化列車，合計運能增加共約2000人。

此外，北捷表示，因應年底多項大型活動，包含大巨蛋演唱會、百貨週年慶、新北耶誕城等，板南線及淡水信義線將陸續調整假日班距，並適時加發列車，加強疏運人潮。（編輯：李錫璋）1141030