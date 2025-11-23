北捷板南線42列車拆椅柱 明年底多載3000人
〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運板南線尖峰時段每2分鐘一班，月台、車廂依然塞爆，「嘖」聲不絕於耳、帶著火氣的「不要再擠了！」已成通勤族習以為常的景象，北捷8月起陸續推出7部「空間優化列車」疏運，民眾受訪正反意見都有，包括支持移除部分座位增加站立空間、移除中央立柱減少「霸柱」，但也有人抱怨更坐不到位子，拆柱使小個子及小朋友不友善，而且還是很擠，改裝車輛數比例少無感；北捷回應，目標明年底完成板南線全線42部列車改裝，將可提升約3000人運能。
「空間優化列車」改裝項目包含移除15%的座位數，1部車改裝前有352個座位，移除54個，保留298個，優先席維持不變；移除第2節至第5節車廂中央立柱，每節車廂車門處上方新增6個橫向扶桿，車側及座椅也增設扶手，鄰近車門處手拉環調降6公分，並以黃色吊帶區別，可多載72人；現有7部全數上線，累計可多載504名乘客，後續改裝項目及數量仍視車輛配置狀況而定。
受訪支持拆除座椅及中央立柱者，主要都是從頂埔站至龍山寺站區間上車，欲往南港方向的通勤族。劉姓乘客表示，平日會在7點半至7點40分之間，從龍山寺上車，如不硬擠需等1至2班車，加上常常有人卡在中央立柱不動，因此贊成移除；另一名也在龍山寺站乘車的老師說，由於前面的板橋、新埔站甫塞進大量通勤人潮，有時甚至要等15分鐘，真的很痛苦，因此贊成移除部分座位，增加佔位提升運量，讓大家不要遲到，兩人不約而同提到，增設橫桿有助兼顧安全。
反對者則認為，通勤尖峰本來就很難搶到座位，如此一來恐增乘客互搶座位的機率，引發更多口角衝突。王姓旅客直言，直接移除中央立柱懲罰到的是所有人。蔡姓民眾提到，拆除立柱會減少支撐點，當車輛啟動或停下、有行李箱要顧時，容易踉蹌跌倒，撞到或壓在其他乘客身上，尤其個子更嬌小或小朋友，光是要勾到拉環中心就會重心偏移，如跟身高較高的友人出門，無處可抓，「對方就會變成我的人體立柱」。
台北捷運公司回應，板南線為全系統運量最高的路線，11月平日晨峰7點至9點運量約11.2萬人次，昏峰5點至7點運量約14.7萬人次，1部空間優化列車需費時1個月至1個半月，目標全車隊42部列車明年底完成改裝後，估可提升3024人的運能，並說明，空間優化列車第1節、第6節車廂仍保留立柱，孩童或是有需求的旅客可多加利用，其餘車廂進入車門後，也有車門兩側立柱、扶手及降低高度的拉環可握。
