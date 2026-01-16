北捷板橋站乘客狂逃！車廂內冒濃煙原因曝 行動電源起火

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北捷運板南線板橋站昨晚(16)近11點，車廂冒出刺鼻濃煙，乘客嚇得驚慌逃竄。經查是行動電源失火，以滅火器撲滅，幸無人員受傷，乘客轉搭支援列車。

捷運警察隊說，昨晚10點56分，捷運板橋站車廂內有旅客行動電源冒煙，取用車廂內滅火器撲滅，煙霧瀰漫，引發騷動，乘客紛紛逃向前一節車廂。

台北捷運公司站務人員和保全到場調查，無人受傷，站務人員安排列車上約450名旅客換乘，改搭後續列車。

捷警隊提醒，搭乘捷運若發現任何危險情事，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員及保全人員，也可撥打110報案電話；捷警接獲通報，會立即派員趕赴現場處理，維護乘車安全。

