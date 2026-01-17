北捷板橋站傳出騷動 車廂煙霧瀰漫數百乘客狂奔「罪魁禍首」是它

北捷車廂冒出火光，民眾急拿滅火器撲滅，現場煙霧瀰漫。（翻攝Threads @ 34hsuan）



台北捷運一輛列車昨天（16日）晚上進入板橋車站時，車廂傳出火災，民眾拿著滅火器撲滅，導致整個車廂煙霧瀰漫，現場百餘名乘客嚇得驚慌四散，後來證實是乘客攜帶的行動電源起火，所幸未釀成傷亡。

北捷去年發生震驚全台的隨機殺人案，民眾餘悸猶存，昨天駛入板橋站的一輛列車傳出騷動，嚇壞百餘名乘客。據了解，一名乘客的行動電源突然爆炸起火，其他人立刻用滅火器撲滅火勢，導致整個車廂都是煙霧狀態，其他乘客聽到失火的叫喊聲，又見煙霧襲來，驚慌逃跑。

北捷表示，第一時間得知消息已派人處理，為了乘客安全，站務人員疏散車上450名乘客，並於板橋站下車改搭其他車。（責任編輯：殷偵維）

