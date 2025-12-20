北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜

台北捷運台北車站及中山商圈昨天（19日）發生重大隨機殺人事件。（圖／翁靖祐攝）

衛福部今天（20日）表示，昨（19日）臺北市發生隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中1名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者。對此，醫生表示，若民眾接觸到愛滋帶原者血體液，可盡快用生理食鹽水或自來水沖洗，如不慎接觸到眼睛或黏膜組織，只要在48小時內開始用藥，95％以上都沒事。

《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。

不過，若接觸部位為眼睛或其他黏膜組織，無法以清水徹底沖洗，則建議進行暴露後預防性投藥，最佳時間為接觸後48小時內，療程需持續4至6週，期間並須定期抽血追蹤。黃建賢強調，接受暴露後預防治療者，約有95％可避免感染。

黃建賢也指出，台灣在愛滋病防治方面已相當完善，目前確診患者約九成病情都能有效控制。由於愛滋病毒在藥物控制下，血液中病毒量極低甚至驗不出，只要傷口第一時間妥善處理，即可大幅降低感染風險。

另一方面，因這起事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺，而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與臺北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾病管制署羅一鈞署長及臺北市政府衛生局黃建華局長說明，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾，且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

針對目前住院傷患，臺北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。羅一鈞強調，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

