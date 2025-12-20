北捷案初判為個人隨機殺人 警：年中就計畫犯案
北捷煙霧彈、中山砍人案震驚社會，但其實下午3時許，張文已從中山區開始縰火。
刑事警察大隊大隊長盧俊宏表示，「一直到公園路租屋處，一直到北車這一段期間變裝了3次；在北車攻擊以後，往誠品南西店走的時候，又變裝了2次，總共變裝5次。」
警方指出，縱火到北車與中山的犯案，張文共變裝5次，警方下午5時掌握嫌犯，就去嫌犯的楊梅老家。
張文17日從公園路租屋轉到中山區的旅館住3天，都是走路和騎機車移動，沒跟任何人接觸。而從扣押的平板登入雲端發現，張文從年中開始計畫犯案。
盧俊宏指出，「這個嫌犯是一個計劃型的犯案，我們從他的存取的權限跟編輯的記錄，都確認著同一個人，目前沒有發現有共犯。」
台北市警局長李西河說：「沒有筆記本也沒有隻字片語，去搜索他的住家，他住家也沒有隻字片語，數位空間目前也沒有他表達任何語言的行為、思想的行為，所以我們現在初步查證他的動機，是屬於個人隨機的襲擊的殺人案件。」
北市警指出，犯案用器具，張文從蝦皮買以及自製，沒有共犯，是個人隨機的襲擊殺人案件。而隨機攻擊事件造成4死多傷，警方加派警力巡邏，增加防護盾牌，上午也陸續有民眾到北捷M8地下一樓通道，獻花悼念受害者。
