北捷案奪4命！這家老闆霸氣護員工「每人補助4000元」 網讚：太暖心

生活中心／陳慈鈴報導

北捷隨機砍人事件震驚全台，含兇手張文在內共造成4死11傷。（圖／翻攝畫面）

北捷隨機砍人事件震驚全台，有人成功撿回一條命，也有人因此喪命。事發後，外出的民眾多了幾分警惕，開始不敢低頭滑手機、戴耳機聽音樂，包包也會放入防身器具，對周遭的一切戰戰兢兢，深怕憾事重演。在此之際，有公司就發出公告，宣布將發放4000元的補助費，提供員工依自身調適需求面向彈性運用。消息一出，立刻讓眾多網友讚賞不已。

永豐集團旗下保健品牌「人可和」小編於《Threads》轉貼公司公告，內容提到針對上週五發生於北車及中山的隨機攻擊事件，考量事件的嚴重性，或有可能會讓同仁出現需短期調適的狀況。因此，公司將針對每位正職同仁發放新台幣4000元之「重大事件調適特別補助」，供同仁依自身調適需求面向彈性運用。款項將併入12月份薪資計算，並於1月份發放。

公告還列出3項補助用途但不限，包括若因自身調適狀況，想短暫調整上下班通勤方式；若評估自身狀況需相關諮商，可用於心理諮商協助；希望幫助社會上受事件影響者，可用於自行捐助相關罹難者家屬。

小編對此表示，「在這個敏感時期，感謝公司霸氣保護」。同時也不忘提醒大家，搭大眾交通工具的時候 請記得多注意身旁的人事物，保護好自己，工作重要，但平安回到家人身邊更重要。消息曝光後，網友羨慕不已，直呼「太暖心了」、「天呀，公司給100000000分」、「怎麼可能會有這麼好的老闆」。

