北捷案引恐慌！醫示警「盲目逃跑更危險」跨年備3物自保

跨年將至，台北19日發生隨機殺人案引發民眾不安，醫師姜冠宇提醒，人潮密集場合遇到持刀歹徒，盲目逃跑恐釀踩踏事故，威力比遇刺還可怕幾百倍，建議攜帶雨傘、拐杖或相機腳架等合法物品進行「格擋」，與歹徒拉開安全距離，降低受傷風險。

醫師姜冠宇昨在臉書分享，針對台北發生的隨機殺人案，許多人討論若遇到持刀歹徒該如何應對，多數結論都指向「逃跑」，不過在人群高度聚集的大型活動中，盲目逃跑未必是最佳選擇，反而可能引發恐慌與踩踏事故，其造成的傷害，可能比遇刺還可怕幾百倍。

姜冠宇表示，跨年活動將至，若有人選在民眾觀賞完煙火、人潮最密集的時刻動手，後果恐怕不堪設想。他認為，逞英雄試圖「奪刀」的作法並不實際，但若能利用防護具進行「格擋」（網路遊戲用語，指以器物偏轉攻擊），反而較具可行性，重點不在與歹徒正面硬拚，而是拉開安全距離，即使不幸受傷，也能降低刺傷的深度與嚴重性。

姜冠宇指出，面對持刀歹徒，最重要的是避免讓對方完全近身，有效格擋才能在壅擠人群中爭取逃生空間，因此建議計畫跨年看煙火的民眾，可隨身攜帶雨傘或棍狀物品，如拐杖或稍具重量的相機腳架等合法、正當的器具作為防護，不過一般小型洋傘的效果恐怕有限。

