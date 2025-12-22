北捷案引發愛滋疑慮 衛福部籲72小時內速撥1922諮詢

衛福部長石崇良今（22日）出席立法院衛環委員會指出，到昨日為止，共接了21通電話，大多是擔心有感染風險。（林周義攝）

捷運台北車站、中山站19日發生隨機殺人案，衛福部隔日宣布，一名傷者是愛滋病毒感染者，請遭砍傷或有血液暴觸到傷口、或黏膜而尚未就醫者1922防疫專線，評估是否進行預防性投藥。截至21日，1922共接了21通電話，其中個位數已轉介醫療院所。

疾管署署長羅一鈞20日提醒民眾，過去德國柏林也曾發生連環砍人事件，其中1傷者為愛滋感染者，後續其他傷者也被同樣兇器接觸到，暴露後預防性投藥（PEP）31人後，後續追蹤都沒有人感染。國際上評估，經血液暴觸感染HIV機率低於萬分之1，投藥完成後可再降低感染機率至0。

羅一鈞20日提醒，如事件發生時，正在誠品南西店且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（如眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥；如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險，此事件將追蹤約12周。

衛福部長石崇良今（22日）出席立法院衛環委員會指出，到昨日為止，共接了21通電話，大多是擔心有感染風險。其中，個位數已經轉介到醫療端。我們1922是諮詢的電話，一些比較擔心但是沒有實際接觸的，那個就還好。如果有實際需要，則會轉介醫療院所。

石崇良說，案發現場相當混亂，一些人有小傷，沒有到醫院就醫，可能沒有被登錄到，才會公布專線，讓擔心的、有風險可能的人進行資訊。今天1922專線還是會繼續開放，請大家多多利用，把握72小時黃金期。

另一方面，立法委員林月琴國會辦公室今（22日）於立法院研究大樓舉辦「長照3.0倒數計時，照顧人力被迫退出？」記者會，透露民國110～113年間，長照服務人數由38萬8866人成長至55萬8071 人，增幅高達43.5％；然而，同期間照顧服務員人力僅成長約30.7％，人力增幅明顯落後於服務需求的成長速度，長照體系已出現結構性人力失衡。

石崇良回應，長照3.0預計在明年1月1日上路，回頭看長照2.0，是在106年開始。若對比105年到去年，我們的長照人力（主要是照顧服務人力），已從2.5萬成長到10萬多人，是4倍成長，薪資也大幅提升。

長照3.0有8大策略，包含機構量能擴大、專業人力的培訓、讓工作環境條件更好，可以留任等，同時擴大取材的來源。石崇良表示，隨著少子女化、高齡化的雙重威脅，各行各業人力非常緊促，因此長照3.0另一重點是科技輔助，希望導入科技的協助，讓照護負擔下降，分擔人力需求。

