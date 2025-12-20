北捷案張文丟煙霧彈 醫曝：煙霧彈恐致肺水腫

台北市19日傍晚發生的重大恐攻事件，27歲男子張文當天先在台北車站M7出口丟擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，接著轉往中山捷運站及南京西路一帶再度投擲煙霧彈並隨機砍人，最終闖入誠品南西店攻擊顧客後墜樓身亡，造成4人死亡、11人受傷。

張文昨日下午先在北捷投擲煙霧彈和汽油彈，醫師表示恐致肺水腫。（圖／翻攝畫面）

姜冠宇醫師表示，煙霧彈並非單一成分配方，不同用途與類型差異極大，對人體造成的影響程度也有所不同。雖不清楚張文所使用煙霧彈的實際成分與投擲目的，但根據過往經驗，民眾可了解基本的自保原則與後續觀察方式。

常見煙霧彈可能包含氧化劑、燃料、冷卻劑與染料等組成，姜冠宇說明，當煙霧在空氣中擴散，可能刺激呼吸道，引發咳嗽、喘鳴、喉嚨緊縮與血氧下降等症狀。若煙霧成分較為特殊，例如含有氯化鋅（ZnCl₂）的專業遮蔽煙霧，在密閉空間或高濃度下暴露，甚至可能導致化學性肺炎、肺水腫與嚴重低氧狀態。

若為鎮暴用的刺激性化學煙霧，如催淚瓦斯，亦可能引發支氣管收縮、喉痙攣、頭暈、心悸甚至昏厥，姜冠宇指出，嚴重者可能因迷走神經反射而突然倒地。他提醒，若有休息後仍持續喘、胸痛、咳出粉紅泡沫痰或血痰、嘴唇發紫、意識混亂等症狀，或有氣喘、COPD、心臟病等慢性病史者出現心悸與暈厥，應盡速就醫檢查血氧與是否吸入性傷害。

常見煙霧彈可能包含氧化劑、燃料、冷卻劑與染料等組成。（圖／翻攝畫面）

姜冠宇也提供現場自保六項原則，包括立即遠離煙霧來源，避免逆向靠近事發點；用口罩或濕布遮住口鼻，減少有害物質吸入；避免奔跑推擠，採快步撤離，降低踩踏風險；在視線不佳時手扶牆壁行走，維持低姿態防止跌倒；避免接觸不明物體，如未爆物或高溫裝置。

離開現場後應先清洗眼部與皮膚，如衣物沾染則應儘速更換與密封處理。姜冠宇呼籲，在災難現場協助他人前，須先確認自身安全與能力，若不具備條件應先脫離危險再尋求支援或協助疏散。

