北捷案張文以假名網購煙霧彈 警追出進口商在台南

北捷案兇嫌張文使用的仿美軍M18煙霧彈，警方發現，他使用假名在網路購買，進一步追查，發現這通路商及進口商都來自台南，而業者則在粉專PO文，強調通路來源皆合法申請輸入，但網購平台相關商品仍遭強制下架。

警方追查北捷案兇嫌張文使用的仿美軍M18煙霧彈購買來源，發現他是透過淘寶、露天等網購平台，以假名「張鋒嚴」購買這些裝備。每顆煙霧彈售價約2000元，張文總共花費了48000元。順著網購平台的紀錄，警方找到了刊登販售的生存遊戲專賣店，並進一步追查到台南的進口商。

該進口商的員工表示，警察和軍隊也有向他們購買相關裝備。這家進口商主要業務是做車床以及汽機車零件代加工，會引進生存遊戲裝備主要是因為老闆本身是生存遊戲愛好者，沒想到會捲入這次恐攻事件。

根據了解，這些煙霧彈的進口來源是合法的。進口商在社群媒體上發布了公文證明，顯示他們在今年1月提出申請，經過消防署、警政署和內政部刑事偵查等單位審核，寫了180張文件，歷經3個月的程序才獲得許可輸入。

生存遊戲玩家示範使用煙霧彈的方式是把卡扣扳下來，然後鬆開即可。雖然進口商已經合法申請許可輸入這些煙霧彈，但因為張文的濫用，現在通路商在網路平台上的相關商品全被強制下架，只能透過實體店或官網進行銷售。這些無辜被牽扯進來的生存裝備業者雖然感到無奈，但也只能配合調查。

