北捷案張文非陸配之子 劉世芳駁斥：謠言該適可而止

27歲男子張文19日持刀在台北市隨機殺人震撼社會，社群媒體Threads隨後流傳大量影射張文犯案動機與第五縱隊有關、是陸配之子等陰謀論，連捕捉第一手行兇畫面的記者都遭抹黑。內政部長劉世芳今天（22日）在立法院內政委員會強調，張文跟陸配沒關係，這種網路謠言應該適可而止。

警政署長張榮興、內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

立法院內政委員會今日變更議程，改邀請相關部會就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備詢，內政部長劉世芳、警政署長張榮興等相關部會出席報告並備詢。藍委要求警政署究責造謠者。

國民黨立委黃建賓質詢時指出，攻擊事件後網路上有很多謠言，例如歹徒媽媽是陸配、民進黨前參選人林志潔說應該是第五縱隊，引發許多側翼跟進造謠，警方已公開說這是一人犯案，陸委會也澄清中配二代非事實。黃建賓詢問，針對這種網路上刻意造謠言論，造成社會恐慌，警政署是不是應該主動調查？

警政署長張榮興回應，第一時間到今早6時止，發現有22件這種造謠案件，已經查獲4件。張榮興表示，造謠會造成民眾恐慌，非常要不得，所以案發到現在，第一時間只要發現狀況，一定要求從網路上下架，接下來啟動偵查，只要在國內，一定第一時間來偵辦，以遏止謠言，警政署會全力來做。

張文一共5度變裝，此為他變裝進入北捷畫面。（圖／警方提供）

國民黨立委牛煦庭質詢也提到，張文案發後不管是特殊學者、網路意見、特定媒體大做兇手是陸配之子、內部滲透、第五縱隊，請問警方第一時間要核實這樣消息？張榮興回應，警政署沒有做核實，這案件是重大案件，相關調查都會第一時間跟國人公布、做澄清，隨時會發記者會或發布新聞稿，讓國人了解最新狀況，因為臆測對此案沒有幫助，真實澄清才是有幫助。

針對是否打算追究臆測者的社會責任，張榮興說，網路上這些，如果有牽涉到可能恐嚇維安，會移送地檢署偵辦。牛煦庭進一步指出，他講的是針對這樣的事情，也許意圖政治操作、造謠、煽動恐慌等。牛煦庭說，雖然兇手死亡，但造謠者還逍遙法外，他擔心行政權選擇性沈默或拒絕積極作為，所以務必請警政署，對相關訊息要強烈且更大聲音澄清，並針對造謠、捕風捉影，例如第五縱隊、陸配之子等，該究責就究責。張榮興回應，可以依法處理。

內政部長劉世芳也在質詢時表示，目前依內政部跟各地方警政系統看起來，屬無差別隨機殺人，是重大暴力襲擊案件，比較傾向是讓社會不安的治安問題。劉世芳強調，張文跟陸配沒關係，這種網路謠言應該適可而止。

