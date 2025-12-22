北捷案後全台緊繃 府城忍者揹武士刀闖耶誕活動 網驚：嚇到心臟漏一拍

台南傳奇人物「忍者」揹著疑似武士刀，一度引起群眾及警方高度警戒。翻攝臉書社團「爆廢公社」

北捷張文隨機殺人案釀4死11傷慘劇，全台陷入風聲鶴唳的緊繃情緒中。台南昨（21日）晚間的海安路耶誕活動，一名全身黑衣的忍者揹著武士刀騎單車穿梭大街，引起群眾與警方警戒。所幸警方盤查發現，扮演忍者的李姓男子揹負武士刀是塑膠製品，不具殺傷力。警方告訴李男當下社會氛圍正值敏感時刻，「忍者」近期可能要低調點，避免引發不必要的騷動。

台南中西區海安路二段昨晚舉辦「2025糖果森林海安聖誕日」，43歲李姓男子扮裝忍者，揹著一把疑似武士刀器械，警方發現後絲毫不敢大意，火速上前攔截並登記身分資料。經過警方現場仔細檢視，李男揹負的武士刀其實是塑膠製品的棍棒，完全不具殺傷力。

雖然是一場虛驚，第二警分局副分局長陳勇志特別叮嚀李男，雖然變裝是個人自由，但在近期社會氛圍敏感的當口，應盡量避免這類容易引發誤會的打扮外出。警方也再次呼籲，參與大型人潮聚集活動時，絕對不要攜帶任何危險物品或具爭議性的擬真武器，以免觸法或造成恐慌。

消息傳開後，在Threads與臉書社團引發熱烈討論。目擊網友說，北捷事件後真的風聲鶴唳，看到刀子，心臟都漏一拍」，也有網友理性分析，認為警方的作為完全正確，「萬一有人假扮他混進人群呢？警察嚴格檢查才是保護大家。」這場「忍者現蹤」雖然證實只是在地傳奇的日常，但在北捷陰影尚未散去的當下，確實考驗了社會大眾與警方的強韌神經。



