北捷案後小橘書再掀討論！內政部曝最新發放狀況

被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》（記者羅文吟攝）

台北車站與中山商圈隨機攻擊事件發生後，被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》近日倍受討論，有民眾疑惑為何到現在尚未收到，內政部今（21）日說明，全台目前發放已近7成，台中、彰化與屏東列為第四梯次，將於24日起陸續發放。

內政部表示，「小橘書」自11月中旬啟動家戶發放作業，全國約975萬份，分4梯次由各縣市發放，截至12月19日止已發出逾680萬份，完成率69.78%，前三梯次發放順利，多縣市已完成，台中、彰化、屏東將於下週開始發放，民眾若有需求亦可先至國防部網站查閱電子版。