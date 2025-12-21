北捷案後餘悸猶存！男持大刀士林夜市閒晃…她驚恐錄影狂奔：還好有警覺

社會中心／台北報導

文林所所長馬奕桓說明案情。（圖／翻攝畫面）

19日北捷攻擊案爆發後，引發社會譁然、震驚，加上後續還有部分民眾「不嫌事大」頻發類似發文、言論，導致人心惶惶。一名女網友今（22）日凌晨發文指出，有一名男子拿著一把大刀在士林夜市走來走去，同時慶幸「還好現在大家有一定的警覺性」。警方獲報並在短時間內逮捕該男，經查持刀男是一名謝姓男子（29歲），全案已依違反《社會秩序維護法》移送法辦，持有的刀具也依法沒收。

該名女網友在22日凌晨0時50分許在社群平台「Threads」發文指出，剛剛目擊一名男子手持大刀在士林夜市一帶反覆走動，所幸當時現場民眾警覺性極高，而她也在第一時間邊跑、邊錄影，並沿途通知正在收攤的攤商躲避報警，直言：「本人弱小女子能做的只有跑跟通知了」。

民眾目擊有男子持大刀在士林夜市閒晃。（圖／翻攝自Threads @hxuxxzi）

士林分局接獲報案後，不敢掉以輕心、隨即啟動調查，專案小組透過擴大調閱周邊監視器與沿線查訪，迅速掌握行為人行蹤，並鎖定謝姓男子。警方隨後循線將謝男帶回派出所說明，並在其代步的機車內當場起獲作案用的開山刀。

警方指出，雖然謝男當下並未傷人，但其在公共場所持械遊蕩的行為，已對社會大眾造成強烈不安。士林分局訊後依違反《社會秩序維護法》將謝男函請相關單位處罰，扣案刀具亦依法沒收。

警方特別呼籲，近期社會氣氛敏感，民眾切勿攜帶危險物品出入公共場所，以免觸法受罰並危害社會治安。

不良行為，請勿模仿！

