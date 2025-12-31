北捷案後29歲男發文引恐慌 遭檢起訴從重量刑

屏東縣警方跨縣市追查，將人帶回偵訊，警方掌握25歲謝姓男子多次在threads社群媒體，留下「怎沒人想暗殺賴清德」等言論，引發民眾憂慮報案，警方循線逮人。

屏東刑大副大隊長江啓超指出，「網路蒐證追查鎖定犯嫌身分，於本月31日在高雄市查獲謝姓犯嫌到案，全案偵訊後依涉嫌《刑法》恐嚇公眾罪嫌，移請屏東地檢署偵辦。」

恐嚇言論引發社會恐慌，檢警積極偵辦，1219北捷隨機攻擊當日，臉書影片也出現好幾則留言「這是開始而已」，警方透過META公司協助，29日拘提林姓男子到案，他供稱只是要刷存在感，31日北檢隨即依恐嚇等罪提起公訴，建請法院從重量刑。

北檢襄閱主任檢察官高一書說：「審酌被告所為擴大社會大眾惶恐不安情緒，所生危害重大，請法院從重量刑，以示警懲。」

法務部統計，1219事件發生後，相關恐嚇案已偵辦37件、起訴5人，向法院聲押13人獲准，會督導檢察機關全力偵辦，以防範模仿效應。

法務部長鄭銘謙表示，「這個是惡行重大，嚴重違反社會治安的案件，我們會依照相關的我們頒布的行政法規，來具體、來求重刑，壓制這種的這些的行為。」

曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲指出，法務部曾做過相關研究報告，顯示73%的隨機殺人犯嫌有刑事前科紀錄，建議要加強勾稽、做好事前防治；同時也檢討重大社會案件的量刑，質疑法務部不願執行死刑、形同「實質廢死」。

國民黨立委吳宗憲質疑，「當警察在寒風中站崗的時候，貴部在幹嘛？在辦公室冷氣房裡面，在想怎麼幫死刑犯逃死。」

法務部長鄭銘謙回應，「你有證據說我們檢察官在幫被告免除他的死刑？你怎麼會去講？你當過檢察官怎麼會講這種話？」

吳宗憲說：「在實質廢死的部分。」對此鄭銘謙反駁，「什麼實質廢死？我們沒有。我們檢察官從來沒有主張實質廢死喔，沒有這回事喔。」

對於仍有34名死刑犯未伏法，法務部長鄭銘謙和在野立委爆發口角衝突、氣氛火爆。鄭銘謙表示，自己在今（2025）年1月就曾簽准死刑令，並強調檢察官對罪刑重大的罪犯，都會具體求處重刑，而法務部會依法執行。