北捷案掀模仿潮 台中女偵查佐Threads嗆「開槍盧秀燕」遭拘提

北捷張文隨機殺人案釀4死11傷慘劇，網路模仿效應持續發酵。正當台中檢警偵辦網路恐攻訊息而疲於奔命時，不料自家後院卻起火，市警局某分局偵查隊女偵查佐竟在Threads發布「若對市長盧秀燕開槍會如何」的威脅性言論，中檢今（23日）將她拘提到案。據悉，女偵查佐在網路發文，常文不對題，又捏造自己「天天遭性侵」等語，身心狀況不佳。

台中警方接獲報案，這名女偵查佐涉嫌在網路平台Threads發布「若對市長盧秀燕開槍會如何」等威脅性言論。警方接獲報案後不敢掉以輕心，隨即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。檢警今天拘提該名女偵查佐到案，釐清其發文動機與案發經過。

據了解，該名女偵查佐原在台中市刑大任職，後續調任某分局派出所、偵查隊，近期有身心問題，今年11月間轉介醫療單位治療。她昨天在Threads平台，發布相關恐嚇市長言論。

她的自介、貼文中也提到，自己遭分局同事性侵一事，甚至還留言「想看天天被性侵的的女人，就趕快調來〇分局」、「不要讓我看到10/13調走的名單」、「都是因為那個名單的人害你們忙成那樣」、「因為〇〇〇在那天被性侵」等語。

市警局指出，女警發文言論可能觸法，分局管理階層會全力配合檢察官釐清案情，但其身心狀況不佳，市警局也會持續關心。

面對接二連三的網路威脅與隨機攻擊後的仿效心理，台中市長盧秀燕今日表示，為防範「模仿效應」，台中市已進入全城戒備狀態。由於五月天演唱會即將於27日在台中洲際球場開唱，隨後還有跨年晚會、頑童MJ116演唱會等大型活動，參與人數動輒數萬至數十萬人，市府已將維安層級拉到最高。

盧秀燕強調，市府已鎖定大眾運輸場站、體育藝文場館等共96處重要據點，全面提高維安能量並加強部署。她指出，針對即將到來的演唱會與節慶活動，市府將實施層層戒備，並要求警察局調撥人力、提高見警率，讓大家能安心參與大型集會活動。

