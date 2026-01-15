北捷案效應！台北動漫節祭「Cosplay禁令」 擬真槍械防毒面具不得進場
北捷案效應！台北動漫節祭「Cosplay禁令」 擬真槍械防毒面具不得進場
生活中心／程正邦報導
受近期北捷台北車站及中山商圈隨機殺人案影響，社會安全防範層級大幅拉高。繼台北捷運公司宣布拒絕載運特殊武裝裝扮者後，即將登場的「2026 台北國際動漫節」主辦單位也於15日公告最新入場守則，針對 Cosplay 裝扮採取嚴格審查機制。新規明文禁止攜帶過度擬真的武器道具及遮蔽五官的頭盔面罩，若裝扮造成他人恐慌或涉及維安疑慮，主辦單位將採取強力措施，直接請離現場。
安全至上：參考北捷模式防範「武裝恐慌」
動漫節主辦方表示，為了在近期緊張的社會氛圍下確保觀展民眾的安心感，今年特別比照北捷增訂了嚴謹的維安指引。由於過去動漫節常有 Cospalyer 穿著軍事風格服裝或配戴戰術配件，主辦單位強調，任何具有「武裝樣態」、足以引發恐怖攻擊聯想或維安風險的裝扮，經判定後將不得入場。
此次新規重點在於「辨識性」與「去威脅化」。除非具備醫療或防疫需求，否則禁止配戴防毒面具、全罩式頭盔或過濾式呼吸器等導致無法辨識臉部特徵的物品。主辦單位直言，若現場經工作人員判斷有影響秩序之虞，會立即要求當事人撤除或離場。
道具管控：擬真武器與大型尖銳物嚴禁
在道具使用方面，新規也對動漫迷熱衷的武裝道具進行了縮減：
* 擬真度審查：嚴禁攜帶過度逼真的模擬槍械、金屬刀劍等可能造成危險的道具。
* 拆解移動限制：若屬大型或尖銳道具，在展館大廳、走道及展場移動時必須進行拆解，以確保不會碰撞他人或阻礙逃生動線。
服儀修正：同步處理過度裸露爭議
除了維安考量，主辦方亦針對部分民眾長期反映的「尺度問題」增列服儀指引。公告明確禁止不穿著內衣、露點或展示性器官等過度暴露的裝扮，旨在維持活動的公共觀感與多元族群的安全環境。
主辦單位透露，展覽期間將與警方密切配合，除加派民間保全人力外，警局也會增派巡邏員警於展館內外駐點。這項被視為「史上最嚴」的 Cosplay 規範，雖然在同好圈內引發討論，但多數民眾表示理解，認同在特殊時期應以公共安全為優先考量。
