北捷案當下「站內沒有警察」！游淑慧曝勤務安排：空窗1小時

游淑慧指出，案發當下北捷北車站內捷運警察是0人。圖為北捷近日加強維安。李政龍攝



北捷隨機攻擊案震驚社會，台北市議員游淑慧表示，她雖不忍苛求第一線同仁，但必須承認北捷SOP有諸多待改進的問題，尤其「案發時，站內完全沒有捷警人員」，是她覺得最不可思議的瑕疵。

游淑慧昨（12/22）深夜在臉書發文，表示召集北捷和市警局進行專案報告，有了清楚時序，17:23 嫌犯於M7出口通道丟擲煙霧彈；17:24行控中心收到火警警訊；17:26站長和保全人員抵達現場；17:30 嫌犯轉到台北車站大廳層西側通道，再由西側移動式閘門出站；17:33捷警抵達。

她發現，站長在警訊後2分鐘就抵達，而同樣應該在站體內巡邏捷警卻要9分鐘後才抵達？此時犯人早已逃逸。再追問才得知，當時北捷北車站內捷警數量是驚人的0。

了解當天台北車站捷運警察隊的勤務安排，15-17時巡邏勤務和守望勤務各有兩名員警負責，下一班則由18-20時開始。也就是說，「17點到18點成為勤務空白時段」。

游淑慧表示，難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員。她不知道原因，也不知道兇嫌是否調查勤務空窗時間，或如果當時站內有捷警，會不會就能逮到人？

「捷運相關維安確實人力吃緊，是我們不忍苛求的原因。」游淑慧說，雙北117個捷運站，目前由捷運警察220名、4個分隊來共同管轄。從去年年初到現在，平均警力出勤時間約要9分40秒。這些數據都突顯因捷運警察人力不足，影響即時應變時間。

游淑慧表示，要解決這個問題，根本之道當然是中央能增加捷運警察的編制員額。但即便在現有人力下，捷警也沒有妥善安排勤務規劃，看到兇嫌丟煙幕彈沒人阻止、又從容離開的情況，這讓市民怎麼能不憂慮我們捷運維安系統的脆弱？

