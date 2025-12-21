北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱

社會中心／綜合報導

北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。

19日發生的北捷與中山商圈隨機攻擊事件造成4死11傷慘劇，隨後網路上出現不少檢討目擊者「為何不跑、不反擊」的聲音。對此，王婉諭於20日晚間透過臉書發文，指出人類在直面鮮血與暴力時，身體本能僵住是真實反應；她認為，台灣人習慣相信土地與陌生人，這種高度的安全感雖是「台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」

王婉諭在文中特別提及了混亂中的人性光輝，其中包括北車星巴克店員在煙霧彈引燃後迅速拉下鐵門保護顧客、誠品服飾店員發抖著將民眾拉進倉庫躲避，以及日籍記者木下黃太徒手止血的義行。她更特別提到，余姓男子（57歲）獨自阻擋張文的犧牲，稱這些「溫柔的行動」在巨大悲傷中給予社會力量。

針對網路流傳的共犯說、集團操控等陰謀論，王婉諭嚴正呼籲，警方已證實嫌犯張文為「孤狼式犯案」，社會不應再散播未經證實的恐懼與分化猜忌。她強調，這場悲劇帶給社會的提問不應只是「為何發生？」更應要求政府從家庭、教育與社會層面，建構並理解兇手的生命歷程，找出結構性的病灶。

文章最後，王婉諭建議大眾在事件後應盡可能維持正常生活，不讓恐懼與模仿效應得逞。她也重申，雖然鼓勵社會互助，但保護自己仍是首要原則，呼籲媒體與社群平台減少播放暴力畫面，避免恐慌情緒持續擴大。

