北捷案研判無共犯 警政署長：初步排除恐攻

煙霧迷漫，還有一人倒在地上，由北捷人員緊急協助，19日傍晚5時23分，北車M7的B1連通道，被人丟擲煙霧彈，晚上6時38分，捷運中山站外行穿區有人丟煙霧彈，並持刀攻擊一位機車騎士，再進入百貨行凶。警方追查確認，2起案件皆是27歲的張文所為。

刑事警察大隊大隊長盧俊宏說明，「員警有追緝這個嫌犯到誠品南西店的頂樓，到頂樓以後，員警出去探看的時候發現，地面上有他脫下的裝備跟衣服，但是沒有看到人，他從頂樓再往下查看，18時50分發現嫌犯跳樓。」

張文疑似畏罪跳樓，搶救後不治，卻也造成3位民眾死亡、11人受傷。外界質疑，北車作案後，張文從徒步地下街回到旅館，再到中山站攻擊有1小時，為何警方無法阻止。

警政署長張榮興表示，「發生了這個案件的時候，第一時間還沒辦法確認，還沒辦法確認這個嫌犯的一個身分，未來我們對於這個狀況，我們也是以這個做為案例，未來會做勤務更精緻的一個部署。」

警方也查出，19日下午3時40分到54分，張文在林森北路與長安東路縱火，造成汽機車毀損，4時05到4時55回到租屋處縱火，之後才到北車與中山站犯案，這期間張文共變裝5次。而擴大調閱監視器確認，張文17日就從公園路租屋處轉到誠品附近的旅館住3天，都是走路和騎機車移動，沒跟任何人接觸。

台北市警察局長李西河表示，「租屋處是在館前路這裡，我們調17、18、19日以來，到作案前的軌跡、他的行蹤，發現他一個人都在租屋處，以及台北捷運站周邊在逛，也都是一個人。」

警方表示，從張文的雲端空間發現，今年年中開始計劃犯案，雲端文件載明的攻擊地點，和案發處完全吻合，而他沒有筆記本、沒留隻字片語，在網路社群也沒任何激進言論。

盧俊宏進一步指出，「我們從他的存取的權限跟編輯的記錄，都確認著同一個人，目前沒有發現有共犯。」

李西河也說：「他的動機我們現在初步查證，是屬於個人隨機的襲擊的殺人案件。」

張榮興也表示，「初步現在這個部分應該是，排除有恐攻的狀況。」

警政署長張榮興表示，初步排除恐攻，但因犯罪證物，有大量危險物品，還會做全面調查，以釐清犯案動機。而隨機攻擊事件後，陸續有民眾，到北捷M8地下一樓通道，以及誠品南西店外，獻花悼念受害者。

