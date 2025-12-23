北捷案竟嘸見警？他：雙北捷運117站人流逾2百萬，人力有限且年紀偏大

社會中心／台北報導

游淑慧直言，難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員。(圖／翻攝畫面)

台北市19日發生隨機攻擊事件，國民黨台北市議員游淑慧昨（22）日召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告表示，其中捷運警察的勤務安排，她認為是有瑕疵的；「在我一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察」。此外，捷運警察也被質疑，事發當下無線電失靈，沒能立刻掌握情況，讓民眾只能驚慌逃竄。對此，捷運警察隊隊長廖洛育說明了。

針對社會提出的無線電通訊是否暢通？捷運警察隊隊長廖洛育今在記者會上說明，因為考量到捷運端的地下以及車廂在軌道中行駛緣故，為求通訊順暢，所以本隊使用的是捷運公司的無線電，但跟轄區分局和新北市政府警察局也都有建置警用無線電。儘管警察局所用無線電的是美規、捷運公司則是歐規，在整合上有一定的困難，但此次事件發生時，本隊包含轄區分局和新北市政府警察局、捷運公司均同步在第一時間接到通報，故在聯繫並無太大問題。

捷運警察隊隊長廖洛育。（圖／翻攝畫面）

至於捷運警察隊在勤務的編排中是否存在空檔？廖洛育指出，捷運警察隊目前負責的轄區範圍是雙北捷運共117個站，目前警力為203名、外勤同仁共168名，考量到每天捷運系統的人流量高達200萬以上，無法預判案件發生於何時、何地，只能以交錯編排勤務方式，以期在案件發生於任何時地時，能以盡快速度趕赴現場，卻也造成北捷案發時出現無警狀況，將進一步進行改進和檢討。

廖洛育也說，本隊的警力確實是有限，且隊上同仁年紀偏大、多數均已屆齡，所以在執行勤務上相當辛勞。他強調，如果外界對本案、本隊有任何的的指責或要求，「本人，身為捷運警察隊隊長一定會負起相關的行政懲處，以及必要的責任，不會逃避、勇於承擔。」但請各界不要苛責捷運警察隊的同仁，他們都已經非常辛苦了。

