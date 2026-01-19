北捷案翻版？彰化火車站爆33歲男「隨機持刀勒脖」移工 旅客恐慌逃竄

記者林意筑／彰化報導

男子因不明原因持刀攻擊，以利刃勒著移工脖子。（圖／翻攝畫面）

去年12月，北捷發生「1219無差別攻擊事件」後人心惶惶，未料彰化火車站昨（18）日再傳隨機攻擊，有名男子因不明原因持刀攻擊，不僅以利刃勒著移工脖子，雙方還爆發拉扯、追砍，讓現場旅客紛紛走避怕遭波及，彰化警方及鐵路警察獲報趕往現場，將涉嫌持刀滋事的33歲男子逮捕，初步了解男子為無差別滋事，所幸未造成人員傷亡，經警詢後依法將其移送偵辦。

男子手持折疊刀攻擊印尼籍移工。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨日下午4時許，有名男子在彰化火車站旅客出口處，手持折疊刀對著另名印尼籍移工揮舞、作勢攻擊，隨後又以利刃抵著移工脖子，移工的4名友人見狀上前勸說，並試圖搶走刀子，6人因此爆發拉扯，現場其他旅客、站務人員見狀立即上前協助，但也有人擔心遭波及而紛紛閃避。

最終持刀男子遭眾人壓制在地，彰化警方、快打部隊及鐵路警察獲報趕抵現場，將33歲男子依現行犯逮捕帶回派出所，但警方偵訊時，男子語無倫次，疑似患有精神方面疾病，而遭勒脖的移工也向警方說明，與持刀男互不相識，應是隨機犯案。經警方完成訊問，依恐嚇危害公眾罪、恐嚇個人安全罪等，將男子移送彰化地檢署偵辦。

