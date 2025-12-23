北捷案英雄余家昶確定入忠烈祠！張善政發文宣布：預計明年忠烈祠春祭期間正式辦理入祀儀式

北捷台北車站、中山站19日發生隨機殺人案，已故兇嫌張文期間扔擲汽油彈、煙霧彈造成3死、11人受傷，其中一名57歲死者余家昶，因勇敢挺身制止嫌犯，雖成功防止傷亡擴大，卻也不幸遭砍重傷離世，英勇事蹟令全台哀慟。桃園市長張善政今（23日）在臉書發文宣部，余家昶先生將會入祀桃園忠烈祠，預計於明年忠烈祠春祭期間正式辦理。

北捷案經警方調查，證實余先生當時出面制止一舉，導致張嫌原先預計在台北車站各處扔擲汽油彈的計畫遭到破壞，避免傷亡進一步擴大；不料卻被張嫌以長刀砍中胸腔，重傷送醫不治。

張善政今發文表示，要向余家昶先生致上最高敬意，入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影。



張善政說，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。



張善政表示，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去；余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理，其於關鍵時刻所作出的抉擇，也將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

