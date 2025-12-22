北捷案英雄「余家昶」才該被記住！他籲：別再提凶手名字

生活中心／周希雯報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈隨機砍殺3人，在警力圍捕下墜樓身亡。事後警方從他的雲端驚見，張文原先計劃在台北車站利用煙霧彈製造混亂，再丟汽油彈引發火災，最後趁著眾人視線不清時隨機砍殺；不過拿出汽油彈時遭57歲余家昶英勇阻止才作罷。然而，成功阻止更大災難發生的余家昶，卻在搏鬥過程中被張文砍傷、最終送醫宣告不治；英雄驟逝令全台悲痛不已，科技專家許美華也不忍發聲，別再提到凶手的名字，真正該被記住的應該是第一時間挺身而出的余家昶。

廣告 廣告

許美華轉發大罷免夥伴提到的案例，紐西蘭曾遭恐怖襲擊，1名28歲的男子持槍造成51人死亡，「警方很快找到嫌疑犯，因為凶手殺人時還開FB直播，顯然想讓世人知道他做了什麼事。」當時總理阿爾登（Jacinda Ardern）不想讓他如願，之後在國會演講或哀悼死者時，都絕口不提凶嫌的姓名，並強調「紐西蘭不會給他任何東西，包括名字也是」、「他是一個恐怖份子，他是一名罪犯，他也是一名極端主義者，但被我談起時，他只會是個無名氏」、「我懇求大家，說出那些罹難者的姓名，而不要提到那個奪去他們生命的男人名字。」

余家昶「英勇肉身阻擋」卻成首位犧牲者！他籲「別再提凶手名字」：他們不配

許美華呼籲大家，別提到凶手的名字，「因為他們不配」。（圖／翻攝畫面）

對此，許美華呼籲大家別提到凶手的名字，「因為他們不配！不管是因為什麼藉口、或是曾經受過什麼創傷，那些沒有良知，冷血奪走別人生命的ㄕㄚ人(殺)兇手，都不值得在這個世界留下名字。」她強調，真正該被記住、被想念的名字，是被無辜奪去的生命，「尤其是在第一時間勇敢阻擋凶手點燃汽油彈的余家昶先生。」起初余家昶英勇行為，一度被誤以為是保全，不過他只是每天搭台鐵通勤的上班族，剛好遇上準備對群眾發動攻擊的嫌犯，「他見義勇為上前阻擋，讓他自己成為這個事件第一個犧牲者。」

余家昶「英勇肉身阻擋」卻成首位犧牲者！他籲「別再提凶手名字」：他們不配

許美華指出，余家昶第一時間勇敢阻擋兇手點燃汽油彈，才阻止了更嚴重的傷亡。（圖／翻攝畫面）

不過，正因為有余家昶的勇敢阻止了凶手，保護了當時台北車站來來往往的無數旅客生命，「事後來看，如果不是余家昶先生在第一時間出面攔阻，一旦讓凶嫌點燃大量汽油彈，在週五下班時間的台北車站會造成多嚴重的傷亡，真的不敢想像。」對此，許美華再次強調，「那個想要用傷害別人來報復社會的兇手，不值得給他任何名號」，也感性表示，「余家昶先生，謝謝你，我們會努力記住你的名字。沒有從天而降的英雄只有挺身而出的凡人」。



《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：余家昶「英勇肉身阻擋」卻成首位犧牲者！他籲「別再提凶手名字」：他們不配

更多民視新聞報導

張文隨機砍人！北捷「緊急啟動3措施」全場讚：救了大家

翁曉玲喊「自費」赴中合照1大咖！他驚：國民黨內部應暗潮洶湧

中國又嗆聲：撤回「台灣有事」！日本防相「帥回1句」網嗨翻

