北捷案警慢半拍？目擊者還原「棄車狂奔」：大家都在跑，就他們往裡衝

嫌犯張文（27歲）19日於北捷台北車站及中山商圈發動攻擊，造成含嫌犯在內共4死11傷。事發後，網路上紛紛傳出警方反應過慢之質疑，多名目擊者對此挺身還原真相，指出案發當下正值下班尖峰且交通癱瘓，大批警員為搶救生命，毅然在街頭「棄車狂奔」趕往現場，感人行徑引發大眾討論。

台北捷運與中山商圈連環攻擊事件造成嚴重傷亡，引發社會譁然、議論。其中，近日網路上出現質疑聲浪，認為台北車站案發後，警方監控中心未能即時鎖定張姓嫌犯行蹤，導致其再度轉往中山商圈犯案，並批評警力動員速度慢半拍。

然而，多位案發現場的目擊民眾紛紛在社群平台上發聲，替第一線警員抱不平。目擊者指出，案發當下正值下班尖峰時段，且隨著大量消防車、救護車抵達現場，周邊交通完全陷入癱瘓；更民眾透露，親眼目睹多名警員在車陣中果斷「拋棄」巡邏車與機車，直接下車朝著案發地點全速奔跑。

有網友留言表示：「我看到員警在路上狂奔的背影，心裡真的很感動。」也有民眾強調，在交通大打結的極端環境下，警方已盡最大努力突破阻礙趕赴救援，希望外界在批評前能體諒基層員警的辛勞，不要過於苛責現場人員。

目前整起事件已告一段落，警方除了持續針對安全監控機制進行檢討，也對目擊民眾提供的正面回饋表示感謝。第一線救難人員在混亂中所展現的應變與熱誠，已獲得多數現場民眾的肯定與敬佩。

