北捷案迴力鏢！綠委尪被盤查曾批變警察國家

[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站、中山站上週五（19日）晚間發生隨機砍人攻擊案，造成4死11傷。嫌犯張文先在北捷台北車站投擲煙霧彈造成慌亂，並殺害前來阻止的余家昶，再到中山站周邊商圈持刀傷人，民進黨台北市議員簡舒培質疑警力慢半拍。不過，也有不少網友回憶起2017年時任客委會主委、現任中央社董事長李永得在公共場所遭警察盤查，被警方要求看證件，讓他疑惑「台北市甚麼時候變成警察國家」，網友紛紛大嘆警察難為。

2017年3月19日下午，李永得在台北轉運站遭警察盤查身份證件，事後他在臉書批評：「台北市甚麼時候變成警察國家？太離譜了吧？」李永得表示，他之所以到超商購物，是因爲他要到長庚醫院體檢，因要清腸胃、禁食，才到超商購買運動飲料，以補充水分、電解質，沒想到這一小段購物路程，卻讓他登上了報紙頭版。

對此，警方也公布當時員警密錄器拍攝影片，保大員警表示，依警察職權行使法規定，他們本來就有權力對看似可疑民眾攔查。這起盤查事件當時引起網路正反意見激辯，有網友批評李永得耍官威。李永得的妻子、立委邱議瑩則護著丈夫表示，這件事上警方勤務教育不足，盤查是因李永得穿夾腳拖且行色匆忙，這說法蠻「瞎」的。

北捷駭人隨機傷人案爆發後，社群媒體Threads上許多網友開始討論李永得當年抱怨遭警察盤查一事，有網友說「有事找警察，說你為什麼不做？ 沒事嗆警察，說你憑什麼可以這樣做」、「真的，他們都有責任」、「民進黨的德政」、「知道民進黨所謂的人權，最終是為了保護誰了吧？」

