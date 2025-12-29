北捷案通報轉5手還誤判火！石明謹籲「橫向聯繫改革」：應利用細胞簡訊與App群發

北捷隨機殺人案暴露警界裝備與通報弊端，石明謹籲改革制度與科技通報，勿淪演戲。（圖為反恐演練示意） 圖：翻攝NPA 署長室 粉絲專

捷運台北車站日前發生張文隨機傷人案造成4死多傷，引發社會對公共安全的高度憂慮。曾任職警界的球評名嘴石明謹對此深入剖析，直指此案暴露了警界人力配置、裝備落後及指揮體系斷層等結構性弊端，若不透過制度改革並善用高科技通報，單靠提高見警率僅是治標不治本的「表演」。

針對案件發生的橫向聯繫，石明謹說明，這次事件涉及鐵路警察局、捷運警察隊及在地的中正一分局，雖然中正一分局距離M8出口僅需30多秒路程，卻因通報機制像「傳聲筒」般轉了5手，導致第一時間收到的情資竟然是「地下街火警」，完全不曉得是恐怖攻擊。石明謹指出，台灣身為科技之島，應並行利用細胞簡訊或警用智慧手機App，設定事發地點1公里內的員警不分單位同時收到通知，「你把嫌犯的資料放在簡訊裡面，一傳出去所有人都會知道，就不會有橫向聯繫的問題」。

在人力與制度方面，石明謹表示，警察離職率高居不下，主因在於工作環境、時數與身體傷害。他認為應積極補人並透過開源節流方式防止流失，石明謹進一步強調，應「鼓勵警察組織公會」以保障勞動權益。對於基層訓練，他痛批目前的演練多流於形式、套招，事實上「演練當然是一個表演，或者是讓大家安心的作為」，更重要的是充實基礎長訓，讓員警具備應對任何案件的扎實能力。

裝備問題也是此次檢討重點。石明謹指出，基層鮮少配備電擊槍，主因是電擊槍子彈一顆高達600多元，相較於90手槍子彈僅需2、3元，導致「現有的員警裡面，真正有使用過電擊槍的可能不到1%」，建議政府應編列預算讓同仁在人群擁擠空間有除了槍枝外的選擇。此外，石明謹說明，國內目前對於防彈衣的保存仍是「土法煉鋼」，僅用洗衣機清洗布料並疊放倉庫，未達要求的溫濕度控制，導致防彈衣容易失去效用，逼得同仁自購裝備，警政署卻又不准使用，相當矛盾。

談到未來防範，石明謹表示，目前的指揮體系缺乏核心人物，應派遣三線一或三線二職級以上的警官進駐重大災害應變中心，以具備足夠階級直接發布命令，指揮各分局與跨單位警力。他同時批評現行提升見警率的作法具有強烈「排擠效應」，將警力集中在捷運站只會讓犯罪轉移至無警之處。石明謹呼籲，應減少如幫民眾撿鑰匙、搬重物、站無意義交管崗等「無聊而且是浪費警力的勤務」，並從制度面改革，「否則像現在這樣子，一個星期之後，好所有人都回到自己的崗位」，治安漏洞依然存在。

針對12月19日張文在捷運台北車站及中山站周遭犯下的4死案件，市刑大表示已與刑事警察局成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。警方呼籲民眾若有張文的犯罪工具、交往情形或薪資財務等資訊，可撥打檢舉專線02-23817263提供線索，以釐清犯案動機。

